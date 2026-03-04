Roque Santa Cruz: “Es un partido ‘mata-mata’ y los errores se pagan mucho más caro”

Al ser consultado sobre las expectativas, el atacante señaló: “Estamos muy contentos y optimistas por jugar el partido de mañana. Y así también todo el plantel, porque al final la idea era tener un buen comienzo de temporada y así afianzar al equipo para la importancia que tiene el encuentro de mañana, que constituye uno de los objetivos principales del club: entrar en la fase de grupos. Así que, contentos por el momento y también porque ha llegado el día”.

Santa Cruz no subestima a Recoleta FC. Destacó el presente del rival y la igualdad de condiciones que genera una vitrina internacional para cualquier futbolista: “Nosotros miramos nuestro momento con optimismo. Recoleta también está pasando por un momento donde ha conseguido buenos triunfos; tiene un estilo e identidad también muy propios. Así que creo que la motivación importante que tiene este partido va a hacer que sea un momento especial para ambos clubes. Los dos equipos deberían de estar igual de motivados, ya que es una competición internacional. La posibilidad de poder meter al club dentro de estas instancias permite tener una vidriera muy importante. Creo que es un partido de mucha trascendencia ahora para los clubes”.

Sobre qué versión se verá de Recoleta respecto a los cruces por el torneo local, Roque enfatizó que la naturaleza del torneo cambia drásticamente la gestión de los riesgos. “Es distinto en cuanto a que hay que dosificar los riesgos. En el campeonato local uno puede permitirse perder un partido y volver a retomar o buscar otra oportunidad la semana que viene. Este es un partido ‘mata-mata’ y los errores se pagan mucho más caro; las distracciones también. Así que son partidos donde no se puede regalar nada. La diferencia abismal que tiene, pensando solamente en ese único partido, lo hace todavía más interesante. Habrá que entrar bien, despiertos, y evitar errores que nos pusieron las cosas muy cuesta arriba en el partido anterior, a modo de que nuestras chances sean ciertas”.

Finalmente, el goleador remarcó que la clasificación no solo es una necesidad financiera para la institución, sino una validación deportiva para el grupo humano que conforma Nacional. “Es un objetivo grande del club, así que la importancia que tiene a nivel institucional es categórica. Lo necesitamos pensando en el club, pero también en el grupo y en lo que significa poder mostrarse en una competencia de este nivel internacional. La gran motivación que deriva de todo eso es clave para el grupo. Tanto el club como el plantel se juegan cosas muy importantes”, afirmó.

Respecto al funcionamiento del equipo, concluyó: “Estamos buscando mantener una línea y seguir mejorando lo que venimos haciendo. Queremos encontrar ese equilibrio a lo largo del partido y evitar que aparezca solo por espacios de tiempo cortos; habrá que seguir trabajando para que esos pasajes sean mucho más sostenidos. El equipo trabaja de manera muy sólida, estamos llegando al gol, pero fallando en detalles que nos hubiesen supuesto más puntos todavía en el campeonato local. Todo está en construcción y estamos contentos con el momento, pero sabemos que tenemos margen de mejora. Como decía, es un partido que no tolera distracciones ni errores, y habrá que entrar concentrados para evitar eso”.