Diego Duarte ficha por el Inter de Bogotá

Surgido de la cantera de Olimpia, Diego Ariel Duarte Garcete militó en las selecciones menores y luego pasó a Sportivo Ameliano, en 2023, y a Nacional (la Academia), en 2024.

Lea más: Doble victoria de Olimpia contra San Lorenzo

Precisamente de Nacional, el centroatacante de 24 años pasa al Internacional de Bogotá, nuevo club de la máxima categoría del fútbol colombiano, fundado el 10 de diciembre de 2025.

El popular “DD” venía activando con el plantel tricolor, dirigido por el argentino Víctor Bernay, a la espera de una propuesta, luego de su enriquecedora experiencia europea en filas del Avs Futebol, en el que disputó 30 partidos y anotó tres goles en la Primeira Liga portuguesa.

Ahora, el delantero tendrá la posibilidad de demostrar sus condiciones en el Inter de Bogotá, que surgió tras la venta del Deportivo La Equidad a NX Football, grupo inversor norteamericano propietario del Necaxa, DC United, Swansea City, entre otros clubes.