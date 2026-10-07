Rodrigo Melgarejo: “Quisimos los tres puntos, pero por lo menos no perdimos”

Nacional empató con Olimpia y desaprovechó la chance de descontar puntos al primero (en ese entonces Libertad) del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay ganaba 1-0 con el gol de Orlando Gaona Lugo a los 15 minutos, pero no pudo sostener la diferencia y recibió el 1-1 con el tanto de Hugo Sandoval a los 75′.

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“Fue un partido muy complicado, un partido muy difícil, sabemos de la jerarquía de Olimpia. Quisimos llevar los tres puntos, pero por lo menos nos perdimos”, expresó Rodrigo Melgarejo, quien fue elegido la figura por la TV. “Estamos contentos, no perdimos, pudimos haber ganado también, pero ya pasó y a pensar el partido que viene”, añadió.

Rodrigo Melgarejo: “En el primer tiempo me lucí bastante”

Melgarejo enfrentó a Gabriel Ávalos en el primer tiempo. “En el primer tiempo me lucí bastante. Mi característica de juego siempre fue el aéreo. Me siento muy bien por arriba y también a la hora de la marca por abajo. En el segundo sabíamos que iban a poner dos delanteros y se nos complicó un poco”, explicó con respecto al ingreso de Sandoval para el doble ‘9’.

“El profe (Bernay) siempre nos decía que nos pongamos bien para contra atacar, pero bueno, después del gol de ellos, pudimos también salir a buscar el partido y al final casi se nos dio”, mencionó Melgarejo, que apuntó al siguiente encuentro: vs. Recoleta FC. “Viene pasando un momento crítico, pero cada partido es diferente y tenemos que afrontarlo”, acabó.