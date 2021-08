¡Flamengo juega la copa con la sub-20 y sin Renato Gaúcho!

Flamengo viajó a Natal para jugar la revancha de los octavos de final de la Copa de Brasil. El Mengão visita al ABC de la cuarta categoría y por el 6-0 en la ida, Renato Gaúcho decidió convocar a los suplentes y a once futbolistas de la sub 20. Además, el entrenador no viajará y dirigirá el asistente. Mientras tanto, el “Fla” entrena en Río de Janeiro con miras al Internacional y Olimpia.