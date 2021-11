La deuda del Olimpia superaría los US$ 60.000.000

El jueves se aprobó la memoria y balance de la gestión 2020 de Olimpia y el pasivo arrojó unos US$ 52.166.221. Federico Frutos, socio vitalicio y exdirigente del club, dijo: “Pero la deuda hoy, por lo que entiendo y de acuerdo a las informaciones que tengo, es hasta los US$ 70.000.000 [...] 60 y tantos millones de dólares. No lo puedo confirmar porque no he visto documentos, pero eso creemos que está”.

Frutos, con estos números se encargó de desmentir al anterior presidente de la entidad, Marco Trovato. “No como dijo Trovato en su momento”, expresó. Por otra parte, Frutos destacó la renuncia de Miguel Brunotte a la presidencia y la llegada de Miguel Cardona.

“El que tenía mucha influencia sobre Brunotte era el señor Trovato. Muchísima influencia. No creo que eso suceda con el señor Cardona”, acotó en charla con el Cardinal Deportivo. De la llegada de Cardona señaló: “Va a ayudar a una pacificación en el Olimpia para encausar de vuelta y buscar lo mejor para nuestro club. Cumplió su palabra el señor Brunotte y eso hay que destacar”.