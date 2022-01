Ramón Sosa y Olimpia: continúa la novela

Mientras Tembetary espera cobrarle a Olimpia por el pase de Ramón Sosa, llegó una oferta por el jugador que sigue sin tener respuesta en el club decano. El agente Daniel Campos comentó: “A mí nunca me llamaron. Escuché que el presidente (Miguel Cardona) dijo que me hizo una oferta. Jamás me la hicieron”.

“Habrá soñado que me hizo una proposición”, dijo Campos. “Tengo una oferta, hace tres días que llamo y nadie me atiende”, remarcó en contacto con el Cardinal Deportivo. “Yo le traía una solución, que Olimpia gane dinero importante sin pagar por el pase”, aclaró.

“Evidentemente no quiere hablar conmigo”, manifestó Daniel Campos sobre el titular franjeado. Además advirtió que en un año no recurrieron a la intimación y que “eso será la última cosa que vamos a tocar”.

Para Campos, la mejor salida es aceptar esta propuesta: “Que Olimpia gane, que nosotros cobremos, que se va ya a un futbol competitivo”.