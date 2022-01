“Olimpia no corre ningún riesgo”, opina un abogado

Ante la denuncia de Tembetary a Olimpia, por la deuda que generó la venta de Ramón Sosa, en redes sociales muchos hinchas se alarmaron sobre una posible pérdida de licencia del Decano que le inhabilitaría de participar en el torneo.

No obstante, el abogado Gerardo Acosta, quien conoce de derecho deportivo, opinó acerca de este hecho: “Desde mi punto de vista, Olimpia no corre ningún riesgo”. En charla con el Cardinal Deportivo explicó que “la presentación de una demanda no es suficiente para hacer perder la licencia”.

Detalló: “Si presentó una demanda a la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) contra un club y la APF le condena a pagar y ese club no paga, no se le concede la licencia”. Pero esto es “a partir de que la autoridad competente establezca que hay una deuda”.

Insistió en que “tiene que comprobarse la deuda, se le tiene que dar un plazo y si no se cumple, se le quita la licencia”. Gerardo Acosta expresó que la licencia de clubes forma parte del Fair Play Financiero: “Uno de los requisitos de la licencia es que no se tengan deudas comprobadas por autoridad competente al final del periodo de análisis”. Por lo tanto, al menos para este año Olimpia no perderá la licencia.