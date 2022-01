Olimpia: Ramón Sosa, cerca de ser transferido

La novela de Ramón Sosa en Olimpia podría finalizar con la ida del jugador a Gimnasia y Esgrima La Plata. De acuerdo a informaciones que maneja el periodista Bruno Pont, de ABC, el Decano está cerca de concretar la transferencia.

Anticipo: #Olimpia está cerca de concretar la transferencia del futbolista Ramón Sosa en base a los 3 millones de dólares que pide el franjeado.#CardinalDeportivo #730AM pic.twitter.com/JUPsS7Zuzd — Bruno Pont (@BrunoPont) January 24, 2022

El agente del jugador, Daniel Campos, hace semanas indicó que en el club hay una oferta por Sosa que está encajonada y que el presidente franjeado, Miguel Cardona no quería hablar con él. Además de esto, la entidad decana debe por el pase del atleta a Tembetary.

No obstante, se sabe que recientemente las charlas entre el titular olimpista y el representante se dieron. Este lunes, Cardona señaló que no aceptaría un préstamo por Sosa y la venta sería conversable a partir de US$ 3.000.000.

Según el periodista, el club aceptaría estas condiciones. En Gimnasia y Esgrima La Plata el entrenador es Néstor Gorosito, quien ya conoce a Ramón Sosa y de hecho es uno de sus pedidos.