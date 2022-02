Olimpia, a dos días del debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores

Olimpia está a dos días del estreno en la Copa Libertadores 2022. El Decano, cuarto en tabla anual de 2021, comenzará el certamen desde la Fase 1, en la que medirá a la Universidad César Vallejo de Perú. El viernes, el Franjeado abrió la temporada con el torneo Apertura y, en el Manuel Ferreira, igualó 2-2 con el recién ascendido General Caballero de Juan León Mallorquín, que siempre estuvo arriba en el marcador. Desde el sábado, cuando el plantel retornó a los trabajos en la Villa Olimpia, Julio César Cáceres y compañía están en modo continental.

Los jugadores activarán este lunes por última vez en el país ya que el martes por la mañana partirá a Lima, donde el miércoles disputará la ida de la Fase 1 desde las 21:30. El Emperador, que no contó con varios titulares contra el Rojo de Alto Paraná por diferentes motivos, recuperará a Víctor Salazar, Iván Torres y Alejandro Silva, quienes regresarían al once. Los tres habían integrado el once inicial contra Sportivo Ameliano en el último amistoso de pretemporada. Por su parte, Richard Ortiz, quien sufre una lesión muscular, estaría otra vez descartado.

“Cambió mucho con el equipo que veníamos preparando por muchas cosas que han pasado. Empezamos a mover fichas, a confiar en el jugador y a decidir por los jugadores. Seguramente habrá cambios” “La vuelta de Tucu (Víctor Salazar); la vuelta, si Dios permite, de Tito (Iván Torres), lo de Ale Silva (Alejandro Silva), que a último momento estuvo sin la posibilidad de jugar por problemas de salud. Esperemos que podamos enderezarnos todos, estar completitos y formar el equipo ideal para el partido de Copa”, manifestó el Emperador el viernes.

Los probables retornos de Salazar, Torres y Silva serían por Sergio Otálvaro, Mateo Gamarra y Feliciano Brizuela, respectivamente. El resto de la formación sería el mismo del primer encuentro oficial, con una duda en ataque: ¿Sigue Walter González o Guillermo Paiva será de la partida? Mientras tanto, los Poetas, que también jugaron el viernes e igualaron 0-0 con Cienciano por la primera ronda del torneo Apertura, perdió a dos por lesiones: Jairo Vélez y Patricio Arce. “Esperemos que no sea de gravedad” , expresó el técnico José Guillermo del Solar.