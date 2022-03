Olimpia: situación financiera “bastante positiva”

Para Manuel Ferreira, asesor económico de Olimpia, el club está recaudando buen dinero a raíz de sus partidos en Copa Libertadores, y más aún ahora que aseguró su presencia en fase de grupos. La semana pasada venció a Fluminense en la Fase 3. “Es una situación bastante positiva financieramente durante este año”, aseveró.

“Hasta ahora llevamos ganado en la Libertadores, solamente en premios, más o menos US$ 4.000.000. Con US$ 500.000 en recaudaciones, estamos en unos US$ 5.000.000 que obviamente alivia bastante el tema presupuestario del club”.

“Tenemos un presupuesto para este año, incluyendo todo, el servicio de la deuda y todos los pagos que debemos hacer, en el orden de los US$ 13.000.000″, detalló. En fase de grupos le corresponden US$ 3.000.000 y Manuel Ferreira indicó que “seguramente vamos a pedir un adelanto, porque tenemos compromisos que tenemos que hacer frente. Nos viene muy bien”.

En cuanto al presupuesto salarial del plantel, resaltó que “bajó más o menos en un promedio del 35% [...] Redujimos US$ 500.000, un número muy importante”. El último balance aprobado en octubre de 2021 indica que el pasivo de Olimpia supera los US$ 50.000.000.