A 7 días del superclásico: Olimpia dará 1.700 entradas a Cerro Porteño

Olimpia y Cerro Porteño jugarán la próxima semana el primero de los dos superclásicos en el Grupo G de la Copa Libertadores (también están Peñarol de Montevideo y Colón de Santa Fe). Después de 23 años, el Decano y el Ciclón vuelven a chocar en el certamen continental. La ida será en el Defensores del Chaco, donde el Franjeado recibirá al Azulgrana el martes 5 de abril.

A siete días del superclásico, ambas comisiones directivas acordaron que los visitantes serán solamente 1.700. Miguel Cardona y Juan José Zapag no lograron un pacto para aumentar las localidades y de esta manera, que los hinchas de Olimpia y Cerro Porteño ocupen mayor espacio en La Nueva Olla y en el Defensores del Chaco, respectivamente.

Con esta determinación, los fanáticos del Ciclón que adquieran las entradas ingresarán al sector de Preferencia E (donde habitualmente van los visitantes en partidos de la selección paraguaya e internacionales de Olimpia) del estadio de Sajonia, mientras que los seguidores del Decano irán a la Platea Pettengill en Barrio Obrero (la revancha será el 25 de mayo).

“Me hubiese gustado compartir por lo menos 5.000 visitantes. Pero como no tengo la capacidad, que me van a pasar hoy, vamos a ir analizando. Nosotros tenemos reunión hoy (lunes), vamos a plantear en comisión directiva, estudiando la capacidad de Norte (del Defensores) y Novena (de La Nueva Olla”, había manifestado Zapag, al Cardinal Deportivo.