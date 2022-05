Olimpia se quedó con una de las ediciones más dramáticas del Superclásico, tras derrotar en su propio estadio a Cerro Porteño, con el gol de Fernando Cardozo. A pesar de la digna demostración, el franjeado quedó eliminado por la diferencia de gol y consiguió el cupo a la Copa Sudamericana.

El capitán del Decano, Richard Ortiz, pasó por la mesa del Cardinal Deportivo y dio detalles acerca del desarrollo del compromiso, haciendo énfasis en sus condiciones físicas.

“No estaba en un 100%, jugué sin entrenar, en el calentamiento ya sentía la pierna y aguante así. No podía ni arrancar, prefería tocar corto, no estaba bien ayer. A los 70′ ya no podía y decidí salir”.

“El partido estaba ahí, teníamos que cuidar los detalles. Podíamos quedarnos con las manos vacías si salíamos a buscar el partido y si le quedaba una a ellos, iba a ser otro partido”.

Varios internautas en redes sociales se hicieron eco de la posibilidad de un supuesto “arreglo” entre Cerro Porteño y Olimpia; debido a la postura de ambos equipos, inmiscuyendo penal parado por Gastón Olveira a Claudio Aquino en el último minuto. Ortiz no dejó dudas sobre este hecho y expresó:

“Nosotros nos enteramos que Peñarol ganó, en el vestuario. Nos dijeron que se suspendió el partido. La gente puede decir lo que quiera, ayer fue mérito del arquero. Siempre hay gente mala que dice cualquier boludez, es una estupidez. ¿Quién va a querer arreglar?.

“Nunca en mi vida escuché que un jugador quiera perder un partido. Si un compañero me dice ‘vamos a arreglar el partido’ le rompo la cabeza”, sentenció el capitán franjeado.

