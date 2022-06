Goianiense, rival de Olimpia, suma 3 partidos sin victorias

Olimpia disputará la Copa Sudamericana en la segunda parte del año. El único trofeo que falta en la vitrina del Decano es el nuevo objetivo de los dirigidos por Julio César Cáceres. Y mientras el plantel trabaja en el tiempo sin torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo por la Fecha FIFA, el rival en los octavos de final continúa jugando.

El Atlético Goianiense de Diego Churín, el ex Cerro Porteño, será el adversario del Franjeado en la serie de los 16 mejores del certamen. Y el sábado, por la décima fecha del Brasileirão, el Dragão perdió 1-0 contra el Corinthians y extendió a tres partidos la racha sin victorias: desde el 2-0 sobre el Coritiba de Gustavo Morínigo y Matías Galarza, empató dos y perdió uno.

En un duelo polémico por un gol anulado al Goianiense, que según el técnico Jorginho fue válido, el Timão logró una victoria clave para tomar el liderato en solitario del campeonato (18 puntos sobre los 16 del Palmeiras y el Atlético Mineiro, que empataron 0-0), mientras que el conjunto de Goiânia sigue penúltimo, con 7 unidades, y en zona de descenso.

Antes de visitar al Rey de Copas el jueves 30, a las 20:30 en el Defensores del Chaco, los dirigidos por Jorginho disputará cinco duelos en unos 20 días: vs. Avaí el miércoles 8; vs. Fluminense el sábado 11; vs. el Palmeiras de Gustavo Gómez el miércoles 15; vs. el Juventude de Isidro Pitta y Óscar Ruiz el sábado 18 y vs. Ceará el sábado 25.