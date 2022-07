Gamarra: “Lo que nosotros queremos es cobrar”

“No hay términos fuertes en nuestro comunicado, es la realidad que pasamos, solo queremos cobrar lo que nos corresponde”, dijo Gamarra a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Llegamos al cuarto mes, pero esto viene de hace rato, primero se llegó a un acuerdo, no se cumplió, hicimos otro contrato tratando de mantener lo más justo posible para las partes, aceptamos las cuotas corridas que era factible para nosotros”, añadió Gamarra.

Después habló de montos. “Son 60 mil dólares los cuatro meses y nuestro presupuesto está en base a esos quince mil dólares mensuales, también tenemos que pagar nuestros compromisos. Olimpia tiene que cumplir lo que dice en el contrato”.

Afirmó que no quieren la devolución del pase. “Hoy enviamos una nota al Olimpia y se negaron a recibir. El pase ya no vuelve, no es esa nuestra intención, nosotros queremos cobrar, no pensamos en que el pase vuelva, queremos cobrar con los intereses que hay que pagar”.

“Después de enviar la nota a la APF, creo que tiene 60 días para pagar. Nosotros queremos cobrar. No tenemos respuesta del club Olimpia, entonces tenemos que recurrir a esta instancia”, finalizó.