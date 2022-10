Olimpia: Renovación de Víctor Salazar y arreglo con Huracán por Saúl Salcedo

El presidente Miguel Cardona pasó por la mesa del Cardinal Deportivo y dio detalles acerca de la actualidad del franjeado, que hoy pelea entre los tres primeros equipos del Torneo Clausura 2022. El titular de la franja anunció dos arreglos importantes para la institución y despejó dudas sobre algunas especulaciones.

Víctor Salazar sigue en Olimpia

“Renovamos a Víctor Salazar por tres años más, queremos que continúe con nosotros”, expresó Cardona, sobre la continuidad del lateral derecho argentino de 29 años, quien viene siendo parte fundamental del equipo que dirige Julio César Cáceres.

Arreglo con FIFA

“En FIFA hemos solucionado un tema, el de Huracán y el caso de Saúl Salcedo. Ricardo Doria puso la plata y se ha solucionado un tema más, ahorrando casi 500 mil dólares. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo”, detalló el presidente sobre la situación contractual del defensor de 25 años.

Derlis no se va, por ahora

“Nosotros por el 50% hemos pagado más de 5 millones de dólares y vender por 3 millones no cierra el negocio. Si no es una buena oferta no se va a ir”, aseguró el mandamás franjeado, tras ser consultado sobre supuestas ofertas por el jugador Derlis González, uno de los máximos referentes del plantel.