Richard Ortiz, sobre Julio Cáceres: “Él sabía que no estaba al 100 e igual me trajo”

Olimpia venció 2-1 a Cerro Porteño en La Nueva Olla, con una vital actuación del capitán Richard Ortiz, quien estaba en duda en la previa por una lesión y que ingresó en el segundo tiempo para marcar el gol de la victoria con una pirueta fenomenal.

El capitán de 32 años habló en el post partido y describió el emotivo momento que tuvo con el entrenador Julio César Cáceres, al momento del tanto que desplazó al ciclón del liderato del Torneo Clausura 2022.

Lea más: Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles

“Contento, sabíamos que era importante ganar para estar en la punta. Gracias a Dios lo pudimos conseguir”.

“Sobre ese abrazo Julio, él sabe que no estaba al 100 por ciento e igual me trajo a jugar y gracias a Dios pude meter el gol de la victoria. No fue asistencia de mi parte, sabemos que cada jugador quiere estar, los muchachos estaban haciendo también bien las cosas en estos cuatro partidos seguidos. Contento y ahora a descansar”

“Yo no puedo creer, contento por el gol. Antes le vi a Pulpito (Alexis Duarte) y me quedé ahí, lo que me vino a la cabeza es hacer una chilena y es lo que se dió. Contento por el gol del triunfo”, sentenció Ortiz.