Del “vino sin botín” a “la oferta del Chelsea”: Los orígenes de Richard Ortiz

Mario Meza, quien fue compañero de fútbol y representante de Richard Ortiz (32), dialogó este martes con el Cardinal Deportivo y dio a conocer cómo se dio la llegada del mediocampista al franjeado.

“Él es de una familia humilde, vino sin botín y no tenía para su pasaje. Estoy orgulloso por todo lo que él ha logrado hasta ahora, porque yo lo traje y la primera vez vino, se lesionó y se fue. Después de un tiempo me llamó y me dijo que estaba de vuelta en condiciones”.

Pasó por el Sportivo Iteño

“Mi mamá le dio 50.000 para su pasaje, le llevé primero al Sportivo Iteño, llegó a jugar 4 partidos en la Intermedia con Secundino Haifuch, y de ahí le llevé a Olimpia en la Sub 19. El resto es historia, lo que más resaltaba en él era el carácter que tenía”.

“Nosotros somos de 8 de Diciembre de la Villa Ygatimí. Firmé con él, después estando en Olimpia ya le vio Diego Serrati (representante actual)”.

“Yo jugué en Iteño con él. Lo llevé a Olimpia porque tenía contactos ahí, después pagaron su pase e Iteño les entregó sin problemas”, expresó.

“Había días en los que no teníamos para el pasaje, cuando entrenábamos en Iteño vivíamos en una casa en San Lorenzo, que nos prestaba la familia, más adelante pudimos comprar con mi señora”, agregó.

“En Iteño jugaba de volante por izquierda, parecía duro pero era muy ágil, salta y golpeaba fuerte el balón y por la forma en la que recibía la pelota ya tenía condiciones. Hasta ahora me siento orgulloso de lo que he conseguido, con tanta garra y corazón”.

La final de Libertadores del 2013

“A él le hubiese gustado jugar las finales de la Libertadores en el 2013, pero le salió la transferencia a México y uno de sus sueños era jugar en el estadio Azteca”.

La famosa oferta del Chelsea

“Se habló del Chelsea de Inglaterra, después él se lesionó y cayó todo eso”, sentenció.