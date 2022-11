Pedro Balotta: “A lo mejor hay un interés de que Cerro salga campeón”

La victoria de Cerro Porteño generó la reacción de Olimpia, que sentó postura por el penal sancionado a favor del Ciclón para el triunfo sobre Resistencia por la penúltima jornada del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. A quince minutos del final, Derlis López marcó una infracción de Wilfrido Báez sobre Alberto Espínola, quien desde los doce pases anotó el 1-0.

Pedro Balotta criticó las decisiones del juez principal y del árbitro VAR, Fernando López. “Lo de anoche fue bochornoso. Le jodieron a Resistencia que necesitaba de los puntos. Para todos no fue. No fue penal de ninguna manera. Cerro Porteño no merece este tipo de ayudas, no se merece”, expresó al Cardinal Deportivo.

“Ese penal cambió un resultado. Cambió la historia para Resistencia que venía haciendo un buen trabajo”, agregó el vicepresidente del Decano. “La opinión de la mayoría es que no fue penal. Para eso pagamos el VAR, para corregir los errores, ero justamente ayer en el momento del penal se apagó el VAR”, contestó de manera irónica.

A horas de la visita del Franjeado a Sol de América en el Defensores del Chaco (19:30) y en medio de la pelea por el título con el Azulgrana y Nacional (recibe a Sportivo Ameliano a las 19:30 en el Arsenio Erico), Balotta lanzó una frase muy fuerte. “A lo mejor hay un interés de que Cerro salga campeón”, finalizó el directivo a la 730 AM.