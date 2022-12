“Me gustaría contar con él”, Cáceres y el futuro de Aguilar

Julio César Cáceres quiere incluir en los planes del Olimpia 2023 a Alfredo Aguilar. El arquero, que perdió la titularidad en 2022 con Gastón Olveira, había manifestado al Cardinal Deportivo que deseaba tener más minutos, motivo por el cual dejaría el Decano. El futuro del guardameta, que tiene en manos un contrato de renovación con el Franjeado, es una incertidumbre.

“Yo con Alfredo he hablado hace seis meses. Hay una oferta de la directiva y él me había manifestado que gustaría de tener más minutos. Él sigue con esa intención. No he hablado personalmente hasta ahora porque está viendo cosas que resolver”, comentó Cáceres con relación a Aguilar, quien disputó solo 12 de los 44 partidos entre los torneos Apertura y Clausura.

“Es un jugador de mucha jerarquía, que ayudó mucho al club, y yo como entrenador le tengo que decir que se tiene que trabajar y esperar. Me gustaría contar con é”, agregó el DT, que tampoco está en contra de una salida de Aguilar. “Si hay oportunidades para el jugador de mejorar, siempre voy a estar a su favor”, aclaró el Emperador al ABC Cardinal.