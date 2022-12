Asamblea en Olimpia: Balance, novedades para socios y demandas FIFA

Días después del anuncio del levantamiento de la sanción para poder contratar, Olimpia convocó este lunes a una Asamblea General Ordinaria en la sede del club, con presencia de los socios y miembros de la directiva.

Entre las novedades se destaca la aprobación del balance del año 2021 por unanimidad y el aumento del 20 por ciento de la cuota de los socios del club, que tiene planeado llegar a unos 30 mil abonados.

Los precios de las cuotas sociales que aumentarán

Además, el presidente, Miguel Cardona, ratificó su postura respecto a algunos representantes que reclaman comisiones a través de las demandas de exjugadores, tales como Adebayor y Diego Polenta.

“Lo que nosotros hemos dicho es que no vamos a pagar las comisiones de los representantes, porque encontramos que en los formalismos no estaban cumplidos todo lo que dice el estatuto. Los firmantes no coinciden con el 100 por ciento de lo que tiene que ser para comprometer al club”.

“Para eso existe una comisión de disciplina y ya le derivamos los casos. Nosotros como directiva encontramos que no cumple y ahora ellos tiene que analizar esto”, expresó el titular decano.