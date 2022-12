La FIFA levantó la sanción a Olimpia: ¡Puede reforzar para el 2023!

Un regalo de Navidad para los hinchas de Olimpia: Miguel Cardona comunicó en una conferencia de prensa que la FIFA levantó la sanción que prohibía reforzar a causa de demandas. Con esta resolución del Tribunal de Apelaciones del organismo mundial, el campeón del fútbol paraguayo podrá incorporar jugadores para la temporada 2023.

“Ha llegado un regalo de Navidad. Llegó la sentencia del Tribunal de Apelación de Zúrich donde se concede al Olimpia el pedido de levantar la suspensión. Olimpia queda libre de poder contratar”, expresó Cardona. Desde enero, el club podrá fichar futbolistas para el plantel, que hasta el momento sufrió la baja de Alfredo Aguilar, quien jugará en el Ceará de la Serie B de Brasil.

Olimpia todavía debe pagar US$ 5.200.000 por deudas

“Era una carga tan grande tener esto de la FIFA y de no poder contratar. Si no podes contratar es muy delicado”, agregó el titular del Rey de Copas. El período para contratar será breve ya que la entidad aún necesita abonar US$ 5.200.000 por los casos del uruguayo Diego Polenta, el argentino Nicolás Domingo, el togolés Emmanuel Adebayor y los clubes Palmeiras y Junior.

Por último, Cardona expresó que Julio César Cáceres “está feliz”. “El cuerpo técnico está feliz. Vamos a buscar valores en el fútbol paraguayo y luego hicimos scouting en el extranjero, como en el caso de Uruguay por similitud cultural. Sobre eso armamos y estructuramos los que nos pueden dar una mano”, añadió, en referencia a la cantidad de refuerzos, que sería de cinco.