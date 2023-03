Pedro Balotta: “Hay que ver si la culpa es de Julio Cáceres o del plantel”

Olimpia remontó el superclásico porque Cerro Porteño quedó con diez y terminó jugando con el tercer arquero. El Decano, que rescató un punto en el 2-2, sumó el tercer partido sin victorias. El momento del vigente campeón del fútbol paraguayo es preocupante y más, a puertas de la fase e grupos de la Copa Libertadores, etapa que arrancará en abril.

Este lunes, en el Cardinal Deportivo, Pedro Balotta fue crítico con el plantel y Julio César Cáceres. “No es el Olimpia que estábamos acostumbrados a ver. Falta trabajo”, puntualizó el vicepresidente del Franjeado. “¿Cuántos puntos sacamos en el torneo? Eso no condice con el plantel que tenemos”, aseguró con respecto a los 8 puntos en cinco partidos jugados.

Balotta mencionó que no toda la responsabilidad de la mala racha es del entrenador. “Hay que ver si la culpa es de Julio Cáceres o del plantel. Evidentemente no toda la culpa la tiene Julio Cáceres, pero hay que analizarlo”, mencionó el directivo. “Yo no creo que esto sea todo el potencial de Olimpia. Algo está faltando”, culminó a dos días de la regularización con Nacional.

