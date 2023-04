“Todos chiquilines”: Diego Aguirre y porqué no llevó más delanteros

Olimpia perdió 1-0 con Guaraní en un clásico en el que jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador más, pero sin tener un centro delantero en cancha. Guillermo Paiva, quien arrancó de titular, fue reemplazado poco después de la expulsión de Gastón Gil Romero en el Aurinegro. Sin tener otro atacante entre los suplentes, Diego Aguirre apostó por Juan Manuel Romero.

Lea más: ¿Qué señaló Diego Aguirre por la lesión de Gastón Olveira?

El DT fue criticado por la variante y por no llevar a otro “9″ entre los hombres de alternativa. En la conferencia, el uruguayo contó por qué a pesar de la roja a Gil Romero, mantuvo la modificación. “Juan Manuel jugó en esa posición y entendimos que podía ser una buena opción de cambio. Se da justo el cambio en el momento de la expulsión, fue simultáneo”, mencionó.

Además, explicó el motivo por el cual no convocó a Allan Wlk y Kevin Parzajuk, quienes son de área. “Todos chiquilines de dieciocho años. Pueden ser opciones, pero son jugadores a trabajar que seguramente van a ayudar en la medida que puedan. No me parece que hay que cargar la responsabilidad en los jugadores jóvenes”, finalizó el estratega charrúa.

Lea más: Diego Aguirre: “Buscar el resultado nos hizo cometer errores”