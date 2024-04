Olimpia tiene fecha exacta para el primer juego oficial en el ODD

Olimpia definió la fecha del primer partido en el Osvaldo Domínguez Dibb, la nueva denominación del estadio (desde el 2 de marzo). El Decano, que todavía no disputó en Para Uno ningún juego oficial en el año, regresará al Bosque el 28 de abril, cuando reciba a Sportivo Ameliano por la décimo quinta jornada del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo.

“Sería la fecha contra Ameliano, el veintiocho de abril. Esa va a ser la reapertura de Para Uno”, comentó Luis Vaesken al Cardinal Deportivo. El retorno del Decano será con nuevo empastado, motivo por el que había modificado la localía al Defensores del Chaco y al Antonio Aranda de Ciudad de Este, donde enfrentará a Tacuary por la jornada 13 (sábado, 18:00).

“El césped es totalmente nuevo”

“El césped es totalmente nuevo. Me parece que no podemos decir nosotros que es el mejor del país, pero me atrevo a decir que estamos entre los primeros con este nuevo pasto”, explicó el arquitecto del club. “La novedad más importante es, sin duda alguna, el césped de Para Uno. Después, algunas adecuaciones que la pide para albergar partidos de Primera”, finalizó.