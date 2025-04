Martín Palermo y el penal: “Es buscar excusas porque tuvimos noventa y cinco minutos mostrar otra cosa”

Olimpia perdió 3-2 contra el debutante San Antonio Bulo Bulo e hizo el ridículo en el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Después de empatar dos veces y estar muy cerca de rescatar un punto en Cochabamba, Junior Barreto cometió un penal en la última jugada y Julio Herrera cambió por gol para sentenciar la humillante derrota del Decano.

Martín Palermo fue consultado por la acción en la conferencia y el DT puntualizó que no hay “que buscar excusas sobre el penal”. “No vi la jugada, recién llegué al vestuario, no tuve la posibilidad de ver la imagen. Ya podré dar una respuesta en cuanto lo vea y sepa bien si hubo falta o no. Ya son decisiones arbitrales o el VAR que participó”, empezó el argentino en el Félix Capriles.

“Pero no son excusas, no hay que buscar excusas sobre el penal porque tuvimos noventa y cinco minutos antes para que el equipo pudiera mostrar otra cosa en cancha y no terminar con las manos vacías en la última jugada”, lamentó Palermo, quien tiene por delante dos encuentros clave entre el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo y el certamen continental.