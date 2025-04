“Estoy tranquilo porque los jugadores dieron respuestas de que quieren revertir la situación”

Olimpia comenzó ganando el clásico más añejo, pero la irresponsable expulsión de Darío Benedetto cambió la historia: sufrió la remontada de Guaraní con dos goles de penal de Gaspar Servio y quedó fuera de la pelea por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. Además, el Decano sumó la segunda derrota al hilo y extendió a cinco la racha de partidos sin ganar.

A pesar de la crisis, que no parece encontrar salida, Martín Palermo aseguró que el equipo mostró la respuesta que él deseaba después del humillante debut con San Antonio Bulo Bulo en la Copa Libertadores 2025. “Es una situación compleja, pero si hay algo que resaltar fue lo del primer tiempo”, expresó el entrenador en la conferencia en el Defensores del Chaco.

“La respuesta del equipo estuvo dentro de la cancha”

“Con la tranquilidad de que si a los muchachos hay que pedirle entrega, la tuvieron. Si estábamos buscando, por parte mía, respuesta de ellos, estoy con la tranquilidad de que en el primer tiempo es lo que quiero ver”, continuó el DT. “La respuesta del equipo estuvo dentro de la cancha. Hay que tener más efectividad, está claro”, añadió el argentino.

“Me quedo con que lo que pedí del equipo, que eran respuestas y era un esfuerzo. El esfuerzo estuvo, pero no está alcanzando. Cuando estás en los malos momentos, todo se da al revés. (…) Después del otro día quería buscar respuestas y las respuestas de los jugadores están. Si no tuviera respuesta me estaría replanteando que está pasando con los jugadores”, puntualizó.

Olimpia vs. Vélez, el miércoles por Copa Libertadores

“Los jugadores me dieron una muestra de4 querer revertir la situación y eso me da cierta tranquilidad (…) Estoy muy tranquilo, tengo la respuesta de los jugadores y más que eso no puedo pedir”, finalizó Palermo, quien a partir de ahora cargará toda la artillería al certamen continental. El miércoles, a las 19:00, el Franjeado recibirá a Vélez Sarsfield, el otro líder del Grupo H.