Fabián Bustos y la formación de Olimpia: “No me gusta anticipar”

Olimpia recibe a Peñarol en un partido clave de Copa Libertadores 2025. El Decano está obligado a ganar no solo por enfrentar a un rival directo sino, para mantener intacta las chances de avanzar a octavos. El encuentro entre los primeros dos finalistas del torneo más importante del continente será el miércoles, a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco.

Lea más: “Cada partido es una posibilidad de empezar a mejorar el rumbo”

Fabián Bustos habló en la víspera del choque ante el Manya. El DT no confirmó la formación, pero mencionó que el equipo está capacitado para cambiar de sistema y jugar con línea de tres. “El plantel absorbe muy bien lo que nosotros intentamos plantearles. Son muy receptivos, trabajando con mucha convicción y firme en las cosas”, aseguró el argentino en conferencia.

“Tenemos el equipo más o menos definido”

“Tenemos el equipo más o menos definido, no me gusta anticiparlo, por nada de otro mundo, simplemente porque el tiempo para todos es igual. No vamos a ganar por ocultar el once. Los entrenadores intentamos preparar el equipo para conseguir resultados y el rival hace lo mismo”, contó Bustos, quien perdió los dos partidos que dirigió con Universitario en el actual certamen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Cuando hay que dar la formación se la diremos como corresponde oficialmente, pero el grupo trabajó muy bien y estamos convencidos de lo que vamos a hacer”, mencionó Bustos, quien planifica cambios, incluyendo una modificación de sistema. “Tenemos un plantel que tranquilamente puede jugar con línea de tres porque tenemos jugadores”, explicó.