¿Trueque entre Guaraní y Olimpia?: Diego Fernández por...

Olimpia y Guaraní podrían realizar un trueque entre jugadores: el Aborigen está interesado en Diego Fernández y el Decano, en Gustavo Vargas. “Me comentó algo Coto (Rodrigo Nogués), pero no me llegó ninguna propuesta ni a mí ni al jugador. Si llega esta propuesta vamos a analizar si conviene o no al jugador”, expresó Regis Marques al Cardinal Deportivo.

El representante de Fernández, quien está cedido a préstamo en el Aborigen, comentó que la decisión está en campo de los futbolistas. “No es algo que los clubes deciden. Es algo que los jugadores también tienen que estar de acuerdo. Si es algo bueno vamos a analizar. Llego la semana que viene a Paraguay y vamos a resolver todo”, añadió el brasileño.

Olimpia, dueño del 50% de Diego Fernández

El Decano es dueño del cincuenta por ciento de Fernández (la otra mitad pertenece a Sportivo Luqueño). “Cincuenta por ciento de Olimpia y cincuenta por ciento de Sportivo Luqueño. los derechos federativos están en Olimpia. No hablé con él (Diego Fernández). Todo jugador quiere plata, eso es normal. Hablaré personalmente con él”, finalizó a ABC Cardinal.