“Un desafío muy importante”: Lucas Morales antes de viajar para firmar con Olimpia

Lucas Morales es uno de los refuerzos de Olimpia para el segundo semestre. El futbolista uruguayo disputó el domingo, en la final del torneo Intermedio 2025, el último partido con la camiseta de Nacional de Montevideo y vuela con destino a Asunción para oficializar el traspaso al Decano. “Estoy muy ilusionado, de un equipo grande a otro”, expresó el jugador a Sport 890 AM.

“Muy contento cuando me entere que estaba la chance de arrancar un nuevo sueño en Olimpia. Muy ilusionado, de un equipo grande a otro. Es un desafío muy importante en mi carrera. La primera experiencia en el exterior y voy con muchas ganas”, comentó Morales, quien realizará la revisión médica para luego firmar con el Franjeado a préstamo por 6 meses con opción de compra.

Lucas Morales y la negociación con Olimpia

Morales reveló cómo fue la negociación. “La semana previa al partido con Miramar, dos tres días antes de viajar a Durazno, me habían comentado que venían hablando entre los clubes. Nosotros tuvimos dos días libres después del partido y me acuerdo que el día que nos integramos a los entrenamientos me confirmaron que ya estaba todo arreglado. Fue todo muy dinámico”, contó.