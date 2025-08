Olimpia solicita la destitución de Éber Aquino por el arbitraje en la derrota frente a Cerro Porteño

Olimpia apuntó contra el arbitraje por la derrota 3-2 (después de estar ganando 2-0) ante Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 y pide a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) la destitución de Éber Aquino, director de la Comisión de Árbitros; Pablo Silva, director del VAR; y Carlos Figueredo, responsable de la tecnología en el superclásico.

“Hemos esperado que el Departamento de Árbitros salga con una autocrítica y a asumir porque todos somos humanos y podemos equivocarnos. La autocrítica no ha llegado nunca y no hemos recibido la contestación de ninguna de nuestras peticiones. Hemos sido vilmente manipulados, nos han faltado al respeto y nos han perjudicado notablemente”, expresó Julio Jiménez.

“Por este motivo, solicitamos la destitución de Éber Aquino, Pablo Silva y Carlos Figueredo o cuanto menos que por el amor de Dios deje de actuar a este señor (Carlos Figueredo) en el VAR en partidos de Olimpia”, expresó el vicepresidente del club al Cardinal Deportivo. “Fuimos notablemente perjudicados por el VAR el domingo”, añadió el dirigente.

“El arbitraje no estuvo acorde a un clásico”

“Nosotros criticamos que el arbitraje realmente no estuvo acorde a un clásico, de que le penal no fue penal y de que la roja sí fue roja. Pasado eso hemos asumido que tuvimos un penal para meter y lastimosamente por una cuestión de partido (Iván) Leguizamón no pudo hacer el penal. El arquero de Cerro (Alexis Martín Arias) tuvo una noche espectacular”, finalizó Jiménez a la 730 AM.

