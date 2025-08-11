Ramón Díaz: “esta fue la mejor semana que trabajamos”

“Esta fue la mejor semana que trabajamos. Por eso nosotros estábamos muy confiados en el equipo, que responda, ya sea en lo táctico y en todo el trabajo que habíamos hecho, veníamos muy confiados para este partido. Sí que nos da preocupación por el resultado, por el resultado y la forma, el desorden, el no tener precisión, por supuesto que es preocupante lo que está pasando, porque este es un equipo grande. El tipo de actitud, de forma, de prestigio, hay mucho prestigio en juego. Necesitamos primero mantener la tranquilidad y la preocupación que existe, y cuando pasan estas cosas, no es un equipo que tiene que jugar de esta manera. Y principalmente en estos dos últimos partidos, siete goles, es preocupante. Por eso analizaremos bien, después decidiremos bien cómo seguir, cómo hacer para que este equipo pueda responder de la mejor manera, porque a mí personalmente no me gustó cómo jugamos hoy”, manifestó.

Lea más: Paliza del Cacique al Decano

El argentino también apuntó al bajo rendimiento ofensivo del equipo, señalando que la falta de creación de juego es un problema grave. “Una de las preocupaciones, creo que lo que estamos sintiendo nosotros desde afuera, es de mitad de cancha para adelante en las resoluciones. Un equipo de este nivel y de esta categoría de Olimpia tiene que generar, tiene que generar fútbol, situaciones. Estamos preocupados con los de adelante, porque hacen poca llegada, y entonces eso hace que el equipo ataque, ataque, y no podemos esperar siempre a una pelota parada, a un córner. Tenemos que generar fútbol para que el equipo pueda tener resoluciones, y eso no lo estamos teniendo. Y eso es algo preocupante, y que seguramente lo analizaremos y lo veremos más adelante”.

El técnico franjeado hizo hincapié en la falta de paciencia y en el poco tiempo que ha tenido con el plantel, que cuenta con numerosas incorporaciones recientes. “Para hacer un trabajo y que se lleve a cabo, a que el equipo juegue como vos querés, se necesita tiempo y trabajo, y paciencia, por supuesto. Cuando hay un campeonato en juego, venís de perder con el Clásico, que para mí disputaron un muy buen primer tiempo, y hoy nada, completamente diferente a otro equipo, a otras situaciones. Pero hay que estar tranquilos, hay que pensar bien lo que es, hay que pensar en Olimpia, hay que pensar en el club, hay que pensar bien cómo encaminar todo lo que viene para que pueda todo esto cambiar y rápidamente. Porque si no, van a ir los entrenadores, los jugadores, los dirigentes, los hinchas. Y creo que nadie quiere vivir esta situación, al contrario. Trabajamos todo para que el equipo funcione y juegue mucho mejor de lo que hace.”

El riojano concluyó sus declaraciones con un llamado a la humildad y a la reacción del equipo para revertir la difícil situación. “Cuando pasan estos tipos de resultados, por supuesto que tenés que... primero, evaluar bien todo lo que pasa, tratar de cambiar, principalmente, esa forma de jugar, de actitud que tenés que tener para que no te ocurra lo que pasó hoy. Hoy me parece que fueron muy fáciles los goles que nos hicieron y seguramente eso hay que cambiarlo porque el campeonato es duro, es difícil, están todos compitiendo y seguramente tenemos que cambiar para revertir esta situación. Solo se revierte con trabajo, con dedicación, siendo muy humilde, tenemos que ser muy humildes porque cuando te pasan estas cosas, la gente que espera, de nosotros y de los jugadores, que tenga una reacción, una actitud que sea diferente, que te juegue la vida, que es la única forma de poder conseguir logros y salir de esta situación”.