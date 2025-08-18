Olimpia vs. Libertad: clásico blanco y negro en vivo

El partido centra la atención de los aficionados, ya que el técnico de Olimpia, Ramón Díaz, está bajo presión. Con las recientes derrotas ante Cerro Porteño y Guaraní, necesita que su equipo gane para volver a tener el crédito de los hinchas franjeados.

Por el lado de Olimpia, los referentes del equipo, Richard Ortiz y Derlis González, se preparan para su regreso. El capitán Ortiz se ausentó en el último partido, mientras que Derlis González, fue sometido a un reacondicionamiento físico para volver a las canchas.

Libertad, en cambio, tiene la mente puesta en la Copa Libertadores. Debido a su partido de vuelta del jueves contra River Plate en Buenos Aires, el entrenador Sergio Aquino planea una formación alternativa para el clásico de este domingo.

Olimpia vs. Libertad: minuto a minuto en vivo

22′ Morales, el segundo amonestado

El lateral franjeado, Lucas Morales se convierte en el segundo amonestado de su equipo y de los que va del encuentro en Sajonia, luego de obstaculizar el avance de Marcelo Fernández, incontenible hasta aquí.

19′ “Pollo” Recalde exige a Insfrán

Libertad vuelve a inquietar, en una acción en la que Marcelo Fernández desbordó por izquierda y metió el centro pinchado que conectó Jorge "Pollo" Recalde con un zurdazo pifiado que exigió al portero Facundo Insfrán, este con un manotazo envió el esférico por encima del larguero.

16′ Richard Ortiz, el primer amonestado

El mediocampista franjeado, Richard Ortiz es el primero en ver la cartulina amarilla en el clásico "blanco y negro" luego de obstruir el paso del extremo Marcelo Fernández.

10′ Libertad responde al aviso de Olimpia

Libertad respondió al aviso de Olimpia, con un tiro de Marcelo Fernández que pretendió ser colocado, pero fue dirigido al medio, donde respondió bien el debutante Facundo Insfrán, quien puso las manos firmes para alejar el peligro de su área.

4′ Olimpia, cerca de inaugurar el marcador

Olimpia estuvo cerca de inaugurar el marcador con una magnifica ejecución de tiro libre de Hugo Quintana que pasó limpiamente por encima de la barrera e impactó por el poste, luego del rebote por el vertical derecho de Martín Silva, Derlis González conectó con un cabezazo que se marchó afuera.

16:00 ¡Comienza el clásico “blanco y negro”!

Olimpia y Libertad ya juegan el clásico "blanco y negro", encuentro correspondiente a la octava ronda del torneo Clausura 2025 del Fútbol Paraguayo, disputado en el estadio Defensores del Chaco.

15:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado Ramón Ángel Díaz presentará el siguiente once para enfrentar a Libertad en el clásico "blanco y negro": Facundo Insfrán; Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz y Rodrigo Pérez; Derlis González, Tiago Caballero y Adrián Alcaraz.

15:00 Libertad, con once definido

El conductor gumarelo, Sergio "Patito" Aquino anuncia el siguiente once para medirse en el clásico blanco y negro con Olimpia: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Miguel Jacquet y Néstor Giménez; Joaquín Bogarín, Hernesto Caballero, Ángel Cardozo Lucena y Marcelo Fernández; Jorge Recalde y Roque Santa Cruz.

14:45 Olimpia, con un arquero debutante en el clásico blanco y negro

Facundo Ezequiel Insfrán Lirussi, de 19 años, se dispone a custodiar el arco de Olimpia este domingo en el clásico blanco y negro contra Libertad, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 16:00. Será el cuarto golero franjeado en el torneo Clausura, después de Juan Ángel Espínola, Lucas Verza y Gastón Olveira.

14:30 El gesto de grandes de Olimpia con los niños del Hospital de Clínicas

En un emotivo gesto de solidaridad, representantes del Club Olimpia visitaron la sala de terapia infantil del Hospital de Clínicas para conmemorar el Día del Niño. Este sábado, jugadores, directivos y funcionarios de la institución franjeada compartieron un momento especial con los pequeños pacientes y el personal médico, a quienes entregaron regalos y otros presentes.

14:15 Fiesta retro en Sajonia, con el clásico blanco y negro

Olimpia y Libertad protagonizarán este domingo, en Sajonia, el clásico blanco y negro, a las 16:00, por la octava fecha del Clausura 2025, que comprende igualmente el duelo entre Trinidense y Nacional, marcado para las 18:30.

14:00 Olimpia: Sin margen en otro clásico

Más que Olimpia, es sobre el entrenador Ramón Ángel Díaz que pesa más la exigencia de ganar a Libertad, el domingo en otro clásico, el tercero al hilo. Después de la derrota contra Cerro Porteño 3-2 (tras la ventaja de 2-0), en el superclásico, y la cachetada de Guaraní (4-0), en el añejo, el Franjeado precisa lavarse la cara.

13:45 Libertad: Día de festejo en Tuyucuá

Pasó el primero de los dos partidos con River Plate, sin ganador (0-0), y Libertad se apresta a afrontar el domingo el clásico blanco y negro contra Olimpia. Pero mañana es día de festejo en Tuyucuá: el histórico Roque Luis Santa Cruz cumple 44 años de edad y aún vigente.

13:30 “Aquino va a mechar el equipo”: Di Tore y el clásico vs. Olimpia

Libertad empató sin goles con River Plate en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo está vivo en la serie y buscará la clasificación la próxima semana en Buenos Aires. Por ende, Sergio Aquino guardaría titulares para la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

13:15 Libertad 0-River Plate 0: Se define en el desquite

Libertad y River Plate igualaron esta noche 0-0 en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, disputado en Tuyucuá. El Gumarelo jugó un gran primer tiempo, con un estilo pragmático logró hacer sentir el rigor de la localía al "millonario", que cambió el semblante en la complementaria, pero sin poder sacar ventaja de cara al desquite del jueves.

13:00 Olimpia: Expansión franjeada

Olimpia, club genuinamente asunceno, se expande conforme pasan los años. Su centro de entrenamiento lo tiene en Fernando de la Mora y la proyección dirigencial apunta a disputar los partidos como local en Capiatá, las dos próximas temporadas. Richard Ortiz y Derlis González aparecieron ayer en el equipo.

12:45 Olimpia: Compromiso de salir adelante

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués Bazán, estuvo presente el martes en el entrenamiento en la Villa de Fernando de la Mora. Antes del inicio de las actividades tuvo una reunión con el plantel, cuyos componentes se comprometieron en revertir la situación deportiva adversa.

12:30 Clásico blanco y negro será en Sajonia

El clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad se disputará el domingo en el Defensores del Chaco y no en el estadio de Sol de América, como estaba fijado. El duelo se iniciará a las 16:00, con las tribunas de las cabeceras inhabilitadas.

12:15 Delicado presente franjeado

Olimpia atraviesa por un complicado momento deportivo. El riesgo de cerrar la temporada con las manos vacías, sin conquistas, es cada vez mayor.