Ramón Díaz: “Entiendo a la gente, porque los resultados realmente no se están dando”

El entrenador argentino analizó el momento de su equipo y lo que ve dentro del vestuario: “Entiendo a la gente, lo disconforme que está, porque los resultados realmente no se están dando. Pero la única manera que entiendo yo y que sé, es que con trabajo, dedicación, como lo estamos haciendo, porque nunca hemos trabajado tanto con un equipo para tratarlo de recomponer y tratar de, ya sea en lo anímico, en lo táctico, en los trabajos que estamos haciendo, y esperemos que en el futuro se puedan ver, principalmente, los resultados. Porque tuvimos dos o tres opciones que en otro momento, por ahí, el resultado cambia, pero el esfuerzo nos está costando. Nos está costando de mitad de cancha para adelante, tratar de generar situaciones. Sabemos que tenemos que seguir trabajando y muy duro para que esto mejore”.

Díaz se refirió a la dificultad de suplir las ausencias en el ataque, mencionando específicamente al goleador del equipo, Carlos Sebastián Ferreira. “Hay jugadores que son muy importantes, principalmente de mitad de cancha para adelante, y es Sebastián Ferreira. Él es el goleador del equipo, conmigo cada vez que estuvo siempre fue el goleador. Es un jugador que te genera situaciones, definiciones, por eso estamos trabajando con Adrián (Alcaraz), con Tiago (Caballero), con todos los jóvenes para que, en el momento que sean utilizados, como hoy, hoy mejoraron muchísimo para mí. No al cien por cien en la definición, pero sí estuvieron muy dinámicos. Falta mucho trabajo y principalmente que el equipo llegue con más tranquilidad. Lo veo muy, muy nervioso, mucha presión. La gente presiona, pero es normal porque estás en un equipo grande y seguramente le vamos a tener que dar más tranquilidad para que pueda ganar”.

El técnico también fue consultado sobre su relación con la directiva, dejando en claro que tiene el apoyo del presidente Rodrigo Nogués. “Ellos (los directivos) saben lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo con el equipo. Justamente a mí también me gustaría que ustedes (periodistas) lo vean, pero como veo que nunca tienen los permisos ni nada, por ahí, ahora es más, los voy a dejar entrar una vez por semana para que vean también lo que trabajamos, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Si el equipo va progresando o no. A veces no tenés información si no te la dan y eso a veces no es la realidad y lo que se ve, lo que pueden ver ustedes”.

Finalmente, el “Pelado” Díaz manifestó un mensaje de optimismo y agradecimiento a sus jugadores por su compromiso. “Realmente, yo tengo que agradecerles a los jugadores, porque no pensé que iban a hacer un progreso tan rápido en lo físico, en lo táctico. Tienen que mejorar, les podemos pasar los datos de cuando llegamos nosotros y lo que están haciendo, cómo han mejorado. Pero bueno, creo que la cosa más importante son los resultados y vamos a intentar buscarlos”.