Ramón Díaz: “Nunca hemos trabajado tanto por un equipo para tratar de recomponerlo”

Olimpia extendió a tres los partidos sin ganar con el empate sin goles frente a Libertad por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano no cortó la mala racha y continúa distante del puntero Cerro Porteño en la pelea por el título de campeón y de la lucha por ingresar a zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Ramón Díaz, quien sorpresivamente acudió a la conferencia sin Emiliano, lanzó una frase que describe la crisis que atraviesa el equipo: “Nunca hemos trabajado tanto por un equipo para tratar de recomponerlo”. El riojano levantó y hasta salvó del descenso a Vasco da Gama y a Corinthians en los últimos años, pero hasta el momento no logra con el Rey de Copas.

“Nunca hemos trabajado tanto por un equipo”

“Entiendo a la gente, lo disconforme que está porque los resultados no se están dando. Pero la única manera que entiendo yo y que se es que con trabajo y dedicación, como lo estamos haciendo, porque nunca hemos trabajado tanto por un equipo para tratar de recomponerlo”, expresó el entrenador argentino, que lleva seis juegos dirigidos en el Franjeado.

“Tratar en lo anímico y táctico los trabajos que estamos haciendo y esperamos que en el futuro se puedan ver, principalmente los resultados. El esfuerzo nos está costando, de mitad de cancha hacia adelante. Sabemos que tenemos que seguir trabajando duro para que esto mejore”, finalizó Díaz, quien registra 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas en el ciclo.

