Olimpia y la Copa Libertadores: no aprovechó las derrotas de...

Olimpia empató 0-0 con Libertad en el Defensores del Chaco por la octava fecha y no solo quedó distante del puntero Cerro Porteño en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo sino que también, desaprovechó la oportunidad de descontar por más de un punto la diferencia en la pelea por un boleto a la Copa Libertadores 2026.

El Decano, que arrastra tres encuentros sin ganar, suma 42 puntos en el acumulativo, en el que es quinto y ocupa puestos de Copa Sudamericana 2026. El Franjeado quedó a 12 unidades de Guaraní, que perdió 4-3 con Cerro Porteño y está tercero con 54, el último posicionado en zona de clasificación a la competencia internacional más importante del continente.

Olimpia y los caminos a la Copa Libertadores

A 11 del líder en la lucha por el título, si el conjunto de Ramón Díaz no conquista el Clausura, tiene dos caminos para acceder a la Libertadores: el anual y la Copa Paraguay. En la sumatoria de los dos campeonatos, el Rey de Copas no solo tiene que remontar la desventaja con Legendario sino que también con Sportivo Trinidense, cuarto con 48.

Por su parte, en la copa local, el debut será el miércoles 3 de setiembre contra Fernando de la Mora, a las 16:00, en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. El camino arranca en la Fase 3 y tendrá que alcanzar al menos semifinales para tener chances de avanzar al certamen continental (si los otros semifinalistas lograron la clasificación por acumulativo o título de Liga).

