Ramón Díaz y la razón por la que Emiliano no estuvo en la conferencia

Olimpia cortó la racha de derrotas, pero no levanta cabeza en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. En el tercer clásico consecutivo (2-3 vs. Cerro Porteño y 0-4 vs. Guaraní), esta vez en el blanco y negro, el Decano empató 0-0 con Libertad en el Defensores del Chaco y quedó a 11 puntos de Cerro Porteño y a 12 de la Copa Libertadores.

Posterior al partido, el argentino Ramón Díaz, como sorprendió con la inclusión de Facundo Insfran en la portería, acudió solo a la conferencia de prensa. Desde la llegada al club, el riojano de 65 años siempre fue acompañado por Emiliano, quien también respondía a las preguntas de los periodistas. En esta ocasión, el padre estuvo presente sin el hijo.

Ramón Díaz y el motivo de la ausencia de Emiliano

La ausencia de Emiliano no pasó desapercibida y aún más, cuando es centro de críticas por asumir un rol casi de técnico principal tanto en los encuentros como en las charlas con los medios. El ex DT de la selección de Paraguay y de Libertad respondió a la consulta y explicó el motivo. “En Brasil estábamos los dos juntos porque él hablaba mucho más portugués que yo”, comenzó.

“Acá nos entendemos perfectamente, no tenemos necesidad. Lo que necesitamos es que Olimpia sea protagonista como en el pasado, pero necesitamos trabajar”, culminó Díaz, quien dirigió el domingo, por la octava ronda, el sexto juego al frente al Rey de Copas: registra 2 victorias (3-1 a Atlético Tembetary y 1-0 a Recoleta), 2 empates y 2 derrotas.

