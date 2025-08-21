Juan Pablo Pumpido se suma al cuerpo técnico franjeado

La trayectoria de Pumpido en el balompié nacional incluye haber dirigido a equipos como Sol de América, Sportivo Ameliano, Guaraní, Nacional y Sportivo Luqueño. Su logro más destacado fue la conquista de la Copa Paraguay 2022 al mando de la “V” azulada. Por ahora, los detalles sobre la duración de su contrato y si su rol podría variar en el futuro no han sido revelados.

De cara al próximo partido, la principal incógnita para el técnico Ramón Díaz es quién custodiará la portería. Si bien Gastón Olveira ya está disponible, el buen desempeño del joven Facundo Insfrán en la última jornadas ha sido una sorpresa positiva para el “Decano” en medio de su mala racha. La decisión sobre el arquero titular se tomará en el entrenamiento de mañana, en la Villa de Fernando de la Mora, antes de que el equipo viaje mañana al Alto Paraná.

El desafío de Olimpia será enfrentar al necesitado General Caballero de Juan León Mallorquín, un equipo al que no ha podido vencer este año. En el Torneo Apertura, el primer encuentro terminó en un empate 1-1 y en el partido de vuelta los de Alto Paraná se impusieron con un contundente 3-0.