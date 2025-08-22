Ramón y Emiliano pagarán el salario de Juan Pablo Pumpido

Ramón y Emiliano Díaz incorporan a nuevo integrante al cuerpo técnico: Juan Pablo Pumpido. El ex entrenador de Sol de América, Sportivo Ameliano, Guaraní, Nacional y Sportivo Luqueño llega a Olimpia como “analista técnico”. El DT de 42 años fue pedido de la dupla, que según informó hoy el Cardinal Deportivo, será responsable de pagar el salario.

Lea más: Mundial de Clubes 2029: ¿En qué posición están los paraguayos?

Pumpido, hijo de Nery Pumpido, campeón de la Copa Libertadores 2002 con el Franjeado, registra un título en el palmarés como estratega: la Copa Paraguay 2022 con la V Azulada. Además de la consagración en el Villa Alegre de Encarnación, el santafesino había salvado al conjunto del Barrio Virgen del Huerto del descenso ese mismo año.

Olimpia visitará a General Caballero el domingo

Olimpia disputará el fin de semana la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano será visitante de General Caballero: el domingo 24 de agosto, a las 16:00, en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. El Franjeado arrastra una racha de 3 sin ganar y está a 11 puntos de Cerro Porteño y a 12 unidades de la Copa Libertadores 2026.