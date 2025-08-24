Olimpia

Olimpia-Luqueño se disputaría en Capiatá

El partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, marcado para el próximo sábado en Ciudad del Este, a las 18:30, podría jugarse en el estadio del Deportivo Capiatá, con el que la dirigencia franjeada gestiona la utilización de su recinto por las próximas temporadas.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 15:48
El estadio Erico Galeano del Deportivo Capiatá albergaría el próximo fin de semana el partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, por la décima ronda del Clausura 2025.
El estadio Erico Galeano del Deportivo Capiatá albergaría el próximo fin de semana el partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, por la décima ronda del Clausura 2025.Gentileza

El choque entre Olimpia y Sportivo Luqueño, correspondiente a la décima fecha del campeonato Clausura 2025, está programado para el próximo sábado en el estadio Antonio Aranda del 3 de Febrero de Ciudad del Este, a las 18:30.

Lea más: Pumpido se suma al cuerpo técnico franjeado

Olimpia gestiona con Deportivo Capiatá la utilización de su recinto por las próximas temporadas mientras construye su estadio mundialista en Para Uno.

De concretarse el acuerdo entre franjeados y escoberos, es altamente probable que el enfrentamiento del fin de semana contra Luqueño se desarrolle en la Ciudad de los mitos y las leyendas, en el mismo horario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El coliseo capiateño será objetivo a inspecciones en los próximos días y si reúne las condiciones exigidas será habilitado.

Enlace copiado