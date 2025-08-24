Olimpia-Luqueño se disputaría en Capiatá

El choque entre Olimpia y Sportivo Luqueño, correspondiente a la décima fecha del campeonato Clausura 2025, está programado para el próximo sábado en el estadio Antonio Aranda del 3 de Febrero de Ciudad del Este, a las 18:30.

Olimpia gestiona con Deportivo Capiatá la utilización de su recinto por las próximas temporadas mientras construye su estadio mundialista en Para Uno.

De concretarse el acuerdo entre franjeados y escoberos, es altamente probable que el enfrentamiento del fin de semana contra Luqueño se desarrolle en la Ciudad de los mitos y las leyendas, en el mismo horario.

El coliseo capiateño será objetivo a inspecciones en los próximos días y si reúne las condiciones exigidas será habilitado.