Carlos Aitor García, destituido de la dirección deportiva de Olimpia

El presidente franjeado, Rodrigo “Coto” Nogués informó a Carlos Aitor García que su ciclo como Director Deportivo del club ha concluido. El español, quien asumió el cargo durante la administración de Miguel Cardona, estuvo al frente de la dirección deportiva por tres años y dos meses. La decisión de finalizar su etapa en la institución se da en un contexto de presión por los negativos resultados en el Torneo Clausura, a pesar de las inversiones y refuerzos realizados para potenciar al plantel.

Lea más: Olimpia: Infructuoso intento de contratación de Cáceres

A lo largo de la gestión de Carlos Aitor García, Olimpia consiguió importantes éxitos deportivos, que a la larga terminaron siendo insuficientes en una institución que exige títulos temporada tras temporada. El franjeado obtuvo los campeonatos del Torneo Clausura 2022 y 2024, además de una participación destacada en la Copa Libertadores 2023, donde alcanzó los cuartos de final. En esa instancia, fue eliminado por Fluminense, que finalmente se consagraría campeón del certamen continental, el contraste a la campaña realizada en el actual curso, en el que quedaron eliminados en la fase de grupos.