La épica campaña de Almeida en la Copa Sudamericana antes de retornar a Olimpia

Ever Hugo Almeida regresa a Olimpia después de 8 años. El estratega de 77 años fue elegido por la directiva de Rodrigo Nogués para reemplazar a Ramón y Emiliano Díaz, quienes renunciaron luego de la derrota 2-0 frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Será el quinto ciclo del DT.

Antes de la vuelta al club de sus amores, en el que fue campeón local, continental y mundial como jugador, Almeida fue protagonista de una histórica campaña en la Copa Sudamericana 2025 con el Mushuc Runa, fundado y dirigido por indígenas chibuleos. En la primera participación internacional, el Ponchito ganó el Grupo E de forma invicta y clasificó a los octavos de final.

La histórica campaña de Almeida en Mushuc Runa

Ever Almeida y Mushuc Runa iniciaron la competencia superando 2-1 al Orense en la Fase Preliminar. Luego, debutó en la fase de grupos venciendo 3-2 al Palestino de Junior Marabel. En la segunda fecha, logro la victoria más épica de la historia del club: 2-1 a Cruzeiro en el Mineirão de Belo Horizonte. Ese día, recordó la final perdida de la Copa Libertadores 2013 con el Franjeado.

“Primero quiero hacer un recordatorio. Hace trece años me fui llorando, estaba tirado allí en el suelo. Yo era el técnico de Olimpia de Paraguay contra Mineiro. Pero ahora la alegría, el fútbol te da esta clase de alegría, de revancha. No es lo mismo. El valor de acuerdo a lo que es el Ponchito, el Mushuc Runa, es fuerte, grande e importante. No mejor que el otro”, manifestó en conferencia.

En el cierre de la primera rueda, goleó 3-0 a Unión de Santa Fe de local. En la segunda y decisiva, arrancó empatando 1-1 con el Celeste en Ríobamba, pero en las dos últimas rondas, conquistó otras victorias significativas: 1-0 al Tatengue en Argentina y 2-0 a los Árabes en Santiago. Sumó 16 puntos y logró el único boleto a la serie de los 16 mejores (eliminado vs. Independiente del Valle).

Ever Almeida fue destituido de Mushuc Runa en julio

“Mushuc Runa no tiene mucha gente, tiene poca historia, tiene diez a doce años y está manejado por gente indígena. Están haciendo un esfuerzo muy importante, es algo para ellos espectacular”, había dicho Almeida tras el batacazo en Brasil. El 22 de julio, debido a malos resultados en la LigaPro, ocupando zona de descenso, fue destituido del cargo por el presidente Luis Chango.