Almeida defiende a Richard Ortiz: “No está gordo”

El nuevo conductor franjeado no dudó en abordar el cuestionamiento sobre el estado físico del capitán, defendiendo enérgicamente a Ortiz. “Con el que pude conversar fue con Richard, que lo encontré ahí recién. Le puedo decir que Richard no está gordo, muchachos, no está gordo. Richard es puro músculo, le voy a hacer entrenar sin camisa acá para que lo vean ustedes. Puede jugar bien o mal, esa es otra situación, pero gordo no está, le puedo decir. Lo primero que miré a ver si era cierto, pero no, realmente se le ve muy en forma”.
Lea más: Éver Hugo Almeida: “siempre estuvimos mirando para este lado con la esperanza de volver”
El ex portero analizó los partidos recientes y diagnosticó que el problema de Olimpia va más allá de lo táctico. “Yo he visto unos cuantos partidos de Olimpia, y Olimpia tiene en la mayoría de los partidos los primeros 20, 25 minutos que ha manejado el partido, pero no ha podido concretar. Es como que se ha desgastado en ese tiempo, y cuando le han hecho un gol ha decaído mucho. El equipo se estiró, perdió un poquitito el orden, y es una situación más que nada anímica. Entonces, lo vamos a trabajar en eso, y claro, también en la parte táctica, que es la idea nuestra”.
Almeida se mostró optimista y aseguró que aceptó el desafío porque cree que el equipo puede mejorar. “Sí, he visto los partidos. Y si yo no creyera que se pueda hacer algo más, no le hubiese atendido el teléfono al presidente, lo hubiese cortado. Pero sí creo que se puede. Hay gente joven, hay gente que, dentro de mi criterio, sin tratar de herir nada a nadie, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho tácticamente. Ordenarlo. Mostrarles que realmente se puede. Y darle la tranquilidad de que se suelten, que jueguen con tranquilidad, con alegría. Que nosotros estamos para soportar, por ejemplo, la presión que pueda haber, en este caso, de un mal resultado. Que se suelten, porque están muy contraídos. Me parece que están un poco como que no se animan a hacer las cosas que pueden hacer”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy