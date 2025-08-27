Éver Hugo Almeida: “siempre estuvimos mirando para este lado con la esperanza de volver”

Durante su presentación, Almeida expresó su inmensa alegría por el regreso y reconoció a sus compañeros de gloria, subrayando la importancia del trabajo en equipo para alcanzar los objetivos. “Para mí es una alegría enorme, todo este tiempo que estuvimos por fuera, siempre estuvimos mirando para este lado con la esperanza de volver, de llegar aquí nuevamente. Aunque parezca mentira, es la primera vez, yo nunca había estado en este lugar que es espectacular, hermoso, maravilloso, de lo que es en este momento la Villa Olimpia. Quiero especificar algo, agradezco el hecho de que me digan leyenda, pero también les quiero recordar que tenemos muchos compañeros que también son leyendas, que han hecho muchas cosas por la institución, compañeros de antes, del momento y de ahora”.

El legendario exportero, también pidió paciencia a la afición, destacando el desafío de asumir el equipo en un momento de dificultad, pero reafirmando su compromiso de trabajar arduamente para lograr resultados positivos. “La idea nuestra evidentemente es que las cosas salgan bien, vamos a trabajar para eso. Cuando uno viene a una institución en esta etapa, no es porque el equipo esté puntero invicto, siempre nos toca tener que pelear en una posición, tratar de armar el equipo rápidamente. Lo que es la historia del Olimpia lo exige y vamos a ver si podemos, la idea es que sí se pueda, y pedir un poquito de paciencia, un poquito de tranquilidad, porque no tengan dudas que nosotros vamos a hacer lo mejor que podemos para que las cosas salgan bien, de eso no pueden tener ninguna duda”.

