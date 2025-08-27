Almeida y el plan para cumplir con el reglamento juvenil

El propio conductor abordó el tema, confirmando que ya conversó sobre ello con el presidente y tiene un plan para sumar los minutos necesarios. “Sí, he visto las edades. Hemos hablado con el presidente, me ha puesto al tanto de todo eso. Necesitamos minutos para el Sub-19. Tenemos la esperanza de que el capitán del Sub-17 juegue muchos partidos para que sume también”.

Lea más: Éver Hugo Almeida: “siempre estuvimos mirando para este lado con la esperanza de volver”

El ex portero explicó que la urgencia por sumar puntos en los próximos partidos podría retrasar la inclusión de los juveniles, pero aseguró que será una prioridad en la segunda mitad del torneo. “Ahora en estos partidos quizás no le demos la oportunidad a los chicos porque más que nada tenemos que tener un conocimiento y la necesidad de estos puntos que estamos por jugar. Pero en la segunda rueda sí tienen que jugar”.

Almeida reveló que el objetivo es que un jugador joven sea titular en cada encuentro para alcanzar la meta de minutos. “Hemos estado hablando, hemos sacado la cuenta y creo que necesitamos que el chico Sub-19 juegue 58 minutos por partido. O sea que, prácticamente, tenemos que tener a un jovencito como titular, y lo tenemos que hacer y lo vamos a trabajar para eso”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para cumplir con la norma de la APF que exige un total de 900 minutos para los juveniles, el principal candidato de Olimpia es Alan Ledesma. El club 807 minutos adicionales a los 93 que ya han sumado en nueve fechas. El volante, que ya tuvo minutos en la jornada pasada contra General Caballero de Juan León Mallorquín, se perfila como la pieza juvenil. Además, el mediocampista es el capitán de la Selección Paraguaya Sub-17, que competirá en el Mundial de la categoría en noviembre.