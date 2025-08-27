El equipo técnico que acompañará a Éver Almeida en su quinto ciclo en Olimpia

Almeida se mostró satisfecho con el equipo que lo acompañará en este nuevo desafío. “Hay una nueva gente que está viniendo a trabajar, que también nos tenemos que conocer, con la gente más bien administrativa, deportiva. Va a trabajar también con nosotros Arnaldo Colmán, entrenador de arqueros. Viene Gustavo Bobadilla, que espero que llegue mañana, y el profe César Benalcázar llega mañana a la mañana. ‘Terminator’ le pusieron de apodo al profe, llega mañana. El profe es demasiado buena gente, buena onda, tiene la pinta nomás y que parece malo, pero sí. Y estamos felices, estamos contentos, estamos muy contentos de estar acá“.

El presidente Nogués informó que el contrato de Almeida se extiende hasta finales de 2026. Además, reveló las nuevas incorporaciones que se suman a la dirección deportiva del club, lo que sugiere una reestructuración interna. “El vínculo contractual con el profe Ever Hugo Almeida es hasta fin del 2026 en principio. Y bueno, en la dirección deportiva se está sumando Arístides Massi, en el cargo de secretario técnico se está sumando Juan Pablo Cumpido y en inteligencia y Big Data, Héctor Schönhauser. Con ellos estamos construyendo un poco la nueva dirección deportiva".