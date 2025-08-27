El mensaje de despedida de Carlos Aitor García de Olimpia

Carlos Aitor García dedicó un apartado especial para agradecer a quienes lo acompañaron en su etapa en la institución, comenzando por los presidentes con los que trabajó. “¡Muchas gracias, Club Olimpia! Al expresidente Miguel Cardona por haberme dado la oportunidad y por tu apoyo incondicional. Al presidente Rodrigo Nogués, por tu confianza y cariño. Ver cada día dejar tu vida y tus recursos por el club me convence de que más pronto que tarde Olimpia volverá a la senda de los títulos. Tuve el privilegio de trabajar con dos grandes presidentes. Agradecer también a sus Comisiones Directivas. A los expresidentes Alejandro Domínguez y Óscar Vicente Scavone por su cariño, respeto y el acompañamiento permanente”.

También se mostró agradecido con el personal del club. “Al Staff de Para Uno, en especial a Malte Melgarejo, Rafael Benítez y Lili Machuca, porque es imposible imaginar el club funcionando sin ustedes. A Iván Vázquez y Melissa Parada, Directores de Fútbol Formativo y Fútbol Femenino y a todo su equipo, por su trabajo incansable. Al staff de la Villa que han sido como mi familia estos 3 años. Nada de lo que se logra en Olimpia sería posible sin vosotros. A los Cuerpos Técnicos con los que tuve el privilegio de trabajar”.

Muchas gracias, Olimpia 🤍🖤🤍 pic.twitter.com/PBQ7DSvi4Y — Carlos Aitor García (@galvati) August 27, 2025

Finalmente, agradeció a una figura clave en su desarrollo profesional en Paraguay. “A Raúl Vicente Amarilla, gracias por ser un tutor para mí en Olimpia. Tus consejos y tu apoyo han sido un honor y un privilegio en este camino”.

En su mensaje, el profesional español destacó varios logros significativos obtenidos durante su tiempo en Olimpia, como son los siguientes:

Títulos y finanzas: El club conquistó los títulos 46 y 47. Se generaron más de 15 millones de dólares en ingresos por transferencias, y se ahorraron más de 3 millones de dólares en renegociación de contratos y más de 250.000 USD con proveedores.

Gestión deportiva: Se redujo la edad promedio de la plantilla de 27 a 23 años y el valor de la misma aumentó de 17.5 millones a 25.5 millones de euros. También resaltó la racha invicta de 13 partidos en clásicos.

Desarrollo de talentos: El club logró su primera clasificación histórica a la Copa Libertadores Sub-20 y promovió a 26 jugadores de la cantera, uno de los cuales fue convocado a la selección nacional y otro fue vendido por más de un millón de dólares.

Proyectos y legado: Se fortaleció la identidad del club con la incorporación de leyendas como Carlos Humberto Paredes y Raúl Vicente Amarilla, y se puso en marcha un proyecto de Scouting y Big Data.

Carlos Aitor García reconoció que estos logros se consiguieron en un contexto muy difícil, con deudas, sin estadio y una reducción salarial del 30%. Concluyó su mensaje agradeciendo a la hinchada, a la que considera “la esencia de Olimpia”, y se despidió con un “abrazo franjeado”, prometiendo seguir siendo un aficionado más del club.