El nuevo PF de Olimpia: “Si el jugador no cumple, lo separo”

Ever Hugo Almeida es el nuevo entrenador de Olimpia. El profesional de 77 años asume hoy y desde el jueves, tendrá el cuerpo técnico completo. Gustavo Bobadilla y Carlos Humberto Paredes serán los asistentes y César Benalcazar, el preparador físico. El ecuatoriano conversó hoy con el Cardinal Deportivo y reveló cuál será la metodología de trabajo.

”En todos los equipos del mundo la disciplina es lo principal. El entrenamiento tiene que ser al máximo para que el jugador pueda cumplir en el partido”, comenzó Benalcazar. “Hay que cuidar el entrenamiento invisible, no alargar la noche, si tuvo sus horas de sueño, si tuvo relaciones, si fumo un cigarrillo o toma una cerveza, voy a saber todo”, advirtió el militar de rango capitán.

El control que Benalcazar desea realizar sobre los futbolistas es a través del análisis de orina. “‘El análisis de orina es mi metodología de trabajar y es la misma que utiliza el Barcelona de España, la de evaluar al jugador todo el tiempo para poder saber cómo se encuentran”, explicó el PF, que acompañó a Almeida en el Mushuc Runa de Ecuador y en otros clubes.

CéBenalcazar fue consultado sobre si el método generó un problema con alguna plantilla. “¿Por qué habrá un inconveniente? Más bien muchas felicitaciones porque en el exterior entrenan en este nivel. De esta manera podemos alcanzar ideales en forma deportiva (…) Si el jugador no cumple voy a separarlo y decirle que no está preparado para entrenar”, avisó.

