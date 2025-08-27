Olimpia tiene nuevo técnico y es una gloria del club: Ever Hugo Almeida. El técnico de 77 años regresa al Decano para un quinto ciclo, pero esta vez, en reemplazo de Ramón y Emiliano Díaz. El uruguayo-paraguayo tiene definido el cuerpo técnico: los asistentes Gustavo Bobadilla y Carlos Humberto Paredes y, el preparador físico César Benalcazar.

Benalcazar conversó hoy con el Cardinal Deportivo y habló de la llegada al Franjeado. “Felices de ser nominados, tan grande distinción, tan lindo reto, una misión importantísima para cumplir”, expresó el ecuatoriano, que trabajó con Almeida en el Mushuc Runa en este 2025. Además trabajó en El Nacional, Aucas, en la selección de Bolivia, entre otros.

“Sabemos de la importancia de los puntos, de la importancia de jugar cada minuto, de la importancia de cada partido, y de lo que se viene aquí en adelante. Es un desafío muy importante y este desafío lo vamos a transformar en puntos, en triunfos y en glorias”, puntualizó el ex militar, que continúa por Ecuador a la espera del viaje con destino a Paraguay.

“La adversidad se debe transformar en desafío”

“En la cancha no existe no avanzar, no existe ‘tengo miedo’, no existe ‘no voy a poder hacerlo’. Este es el desafío. Cualquier adversidad se debe transformar en desafío para triunfar. Es una institución tan grande que hizo muchas glorias”, finalizó Benalcazar, quien formó parte de la histórica campaña con Almeida en el Ponchito en la actual Copa Sudamericana.

