¿Quién es Éver Hugo Almeida?: la “leyenda viviente” que regresa a Olimpia

Almeida, quien celebró sus 77 años el pasado 1 de julio, es sinónimo de grandeza en el fútbol continental. No solo es el jugador con la mayor cantidad de partidos en la Copa Libertadores de América con 113 presencias, sino que además ostenta dos títulos como jugador en la competición de clubes más prestigiosa del fútbol de Sudamérica.

Su historia con Olimpia comenzó en 1973, momento en el que llegó al club. Seis años más tarde, en 1979, rompió la hegemonía de los equipos de Argentina, Brasil y Uruguay, al guiar al “Decano” a su primera Copa Libertadores. Con Almeida en el arco, Olimpia venció a un formidable Boca Juniors, que era el bicampeón de la competencia, con un 2-0 en casa y un empate sin goles en La Bombonera. Ese mismo año, también conquistó la Copa Intercontinental ante Malmö de Suecia.

En 1990, Almeida volvió a hacer historia al conseguir su segunda Copa Libertadores. Tras atajar penales cruciales en las semifinales contra Atlético Nacional, Olimpia se impuso en la final a Barcelona de Ecuador, con un 2-0 en Asunción y un 1-1 en Guayaquil. El palmarés de Almeida es envidiable: 10 títulos de Primera División en Paraguay y 6 a nivel internacional, incluyendo 2 Copas Libertadores, 1 Copa Intercontinental, 1 Supercopa Sudamericana, 1 Copa Interamericana y 1 Recopa Sudamericana.

Antes de su retorno, Almeida demostró su vigencia como estratega en la Copa Sudamericana 2025 con Mushuc Runa. En su primera participación internacional, el club ecuatoriano, que es dirigido por una directiva de indígenas chibuleos, clasificó de forma invicta a los octavos de final. Un logro que confirma la experiencia y capacidad de un verdadero inmortal del fútbol.