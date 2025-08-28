La salida de Aitor García de Olimpia: “Fue una decisión conjunta para descontracturar”

García aseguró que su salida fue en buenos términos, sintiendo el afecto de jugadores, el staff y la dirigencia. Cuando se le preguntó si sentía que salía bien de Olimpia, respondió: “A nivel interno yo sí siento que salgo bien. Yo sentí mucho el cariño de los jugadores, del staff, de la dirigencia, de toda la gente con la que he estado trabajando. Cuerpos técnicos con los que he estado trabajando me han estado escribiendo y demás. Entonces, la verdad es que yo sí siento que salgo bien”.

Al abordar el motivo de su partida, el español explicó que fue una decisión conjunta con el presidente de la institución Rodrigo “Coto” Nogués. “Fue una decisión conjunta que tomamos junto con el presidente, una vez que se confirmó la renuncia de Ramón Díaz. Entendimos que, por la situación en la que estaba el equipo en ese momento, era una cosa que podía ayudar a descontracturar”, señaló.

También reconoció que, con el mal desempeño del equipo en el actual semestre, su salida era una posibilidad lógica. “Entendimos también que cuando se arranca este semestre y tienen que cambiar los entrenadores, estás en la fecha 9 y los resultados están como están. Es lógico que el siguiente echado sea el director deportivo. Y ahora ahí coincidimos los dos y se tomó esa decisión”, sostuvo.

García describió la relación con el presidente como “muy abierta, muy honesta” y de “mucha confianza”, destacando que su tiempo en el club fue de “mucho desgaste” a pesar de los logros obtenidos. “Tenemos una relación muy abierta, muy honesta con el presidente, de mucha confianza y tuvimos una conversación muy clara los dos. Son tres años de mucho desgaste, tres años en los que se han conseguido dos títulos, un buen dinero por transferencias y se han hecho muchas cosas bien. Pero es cierto también que este año las cosas no estaban saliendo y creo que es una cosa que seguramente pueda ayudar a que el equipo se reactive y vaya para arriba”, agregó.

El español hizo un balance de su gestión en el club, subrayando los cambios que implementó para sanear las finanzas y proteger a los jóvenes talentos. “Cuando llegué al club, teníamos cuatro demandas en la FIFA por rescisiones unilaterales de contratos de jugadores que se terminaba pagando por encima del 100%. En el tiempo que estuve yo, creo que salieron aproximadamente once jugadores en las que con todos se llegó a acuerdos y pasamos de una deuda de 4 millones a un ahorro de 3 millones, de pagar más del 100% de los contratos a pagar menos del 20% de los contratos restantes, obviamente gracias a que se llegó a un acuerdo con las otras partes”, recordó.

En cuanto a las divisiones formativas, García mencionó que se cambió el sistema para evitar la fuga de talentos, citando casos como el de Robert Morales, quien se fue a Cerro Porteño. “Cambiamos el sistema de evaluación en cuanto a los jugadores de formativas. Antes, cada seis meses se daba la noticia de un equipo brasileño que le robó un jugador a Olimpia, a Robert Morales que se va a Cerro Porteño. Había un montón de jugadores que se escapaban de nuestras formativas y bueno, cambiamos un poco los procesos para evitar que eso ocurriera”.

Para ilustrar el éxito de su gestión en esta área, mencionó el caso del portero Facundo Insfrán, quien al ser entrevistado por la radio sobre su contrato, respondió: “Y cuando, creo que fuisteis vosotros, cuando debuta Facundo Insfrán y se le entrevista en la radio y se le pregunta: ‘¿Cómo está tu contrato?’, él dijo: ‘Bueno, yo ya firmé mi segunda renovación en enero. Lo contraté hasta 2027’. Entonces tratamos así de proteger nuestro patrimonio”.

Finalmente, el exdirector deportivo se mostró confiado en el futuro del club, destacando el valor del actual plantel. “Yo creo que el plantel que se queda tiene mayor valor y va a suponer mayores ventas para el club. Ya vendimos por más de 15 millones de dólares y en 3 años dejo el club con dos títulos más de los que he tenido cuando llegué”, concluyó.